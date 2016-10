L’ex generale Michel Aoun potrebbe diventare il prossimo presidente del Libano. L’incarico, che spetta per tradizione a un cristiano maronita, è vacante dal 25 maggio 2014 perché finora nessun candidato ha mai ottenuto abbastanza voti nelle votazioni in parlamento. Il 20 ottobre, in vista del voto previsto del 31 ottobre, Aoun ha ottenuto l’appoggio di uno dei suoi più importanti avversari politici, il primo ministro sunnita Saad Hariri.