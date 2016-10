L’Italia pronta a un accordo con la Libia sull’immigrazione. Il Corriere della Sera racconta che il governo di Tripoli ha inviato una richiesta d’aiuto all’Italia per gestire in maniera congiunta l’immigrazione dalle coste libiche a quelle italiane. Il governo di unità nazionale libico riceverà da Roma motovedette, fuoristrada e dispositivi per il pattugliamento delle coste.