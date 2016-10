Attacco a un gommone di migranti al largo della Libia, almeno quattro morti e una ventina di dispersi. Secondo l’ong tedesca Sea-Watch, alcuni uomini armati a bordo di un’imbarcazione che portava le insegne della guardia costiera libica hanno aggredito i migranti a bordo di un gommone per rubare il motore. Li hanno colpiti con bastoni e hanno fatto cadere molti in acqua per il panico. Sea-watch ha partecipato al salvataggio di 120 su circa 150 passeggeri.