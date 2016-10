Cortei per la pace in Colombia. Migliaia di persone hanno sfilato per la terza volta in Colombia dopo il referendum, per chiedere che l’accordo di pace tra governo e guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) non fallisca definitivamente dopo la vittoria del no al referendum. Il presidente Manuel Santos, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, ha assicurato che non si fermeranno gli sforzi per raggiungere un altro accordo. Nel conflitto durato cinquant’anni sono morte 260mila persone, 45mila persone sono scomparse e gli sfollati sono stati 6,9 milioni.