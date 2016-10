Centinaia di leopardi delle nevi uccisi ogni anno. Dal 2008 sono stati uccisi fino a 450 leopardi delle nevi, una specie in pericolo. Si pensa che di questo raro felino rimangano tra i quattromila e i settemila animali in zone montuose dell’Asia. Il 55 per cento degli animali è stato ucciso dagli allevatori locali e il 21 per cento dai bracconieri. Finora si era sempre pensato che la caccia illegale fosse la minaccia più grave. Secondo il rapporto del Wwf, per salvare il leopardo delle nevi occorre coinvolgere le comunità locali.