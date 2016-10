Miliziani del gruppo Stato islamico attaccano Kirkuk, in Iraq. I jihadisti, armati di fucili d’assalto ed esplosivi, hanno attaccato una stazione di polizia nella città settentrionale irachena di Kirkuk, in un assalto che è stato rapidamente rivendicato dal gruppo Stato islamico, probabilmente con lo scopo di colpire le autorità irachene che sono impegnate nella battaglia per riprendere il controllo di Mosul, nel nord del paese.