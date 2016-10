Niente nuove sanzioni contro la Russia. I capi di stato e di governo, che si sono riuniti a Bruxelles per il Consiglio europeo, hanno condannato i bombardamenti che colpiscono la popolazione civile siriana, ma non hanno approvato nuove sanzioni contro il governo di Bashar al Assad e i suoi sostenitori, tra cui Mosca. In particolare l’Italia, ma anche la Spagna, la Grecia, l’Austria e Cipro sono riusciti a ottenere una modifica della bozza elaborata da Francia, Germania e Regno Unito che prevedeva nuove sanzioni.