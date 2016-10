Sciopero dei trasporti in Italia. Migliaia di lavoratori, dal settore dei trasporti alle scuole fino agli ospedali, parteciperanno allo sciopero convocato dall’Usb, insieme a Unicobas e Usi dalle 9 alle 17. Alla protesta hanno aderito anche il Si Cobas, l’Adl e la Cub Trasporti Lazio. Il 22 ottobre, inoltre, le sigle dei sindacati di base insieme al Coordinamento No Sociale al referendum, scenderanno in piazza per il No Renzi day.