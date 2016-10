Stop alla raccolta di firme per il referendum revocatorio in Venezuela. Il Consiglio nazionale elettorale ha rinviato a tempo indeterminato la raccolta del 20 per cento delle firme dei venezuelani, il passo successivo per indire il referendum attraverso il quale destituire il presidente Nicolás Maduro. La motivazione è stata che in quattro stati alcuni tribunali di primo grado hanno annullato le prime raccolte di firme per presunte frodi. Si allontana così per l’opposizione venezuelana la prospettiva di allontanare Maduro dal potere.