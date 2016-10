Via libera all’estradizione del narcotrafficante El Chapo negli Stati Uniti. Un tribunale di Città del Messico ha concesso l’estradizione negli Stati Uniti per il boss del narcotraffico Joaquín Guzmán, detto El Chapo. Il narcotrafficante potrebbe essere trasferito in una prigione di massima sicurezza nei primi mesi del 2017.