Deragliato un treno in Camerun, decine di morti e centinaia di feriti. Cinquantacinque persone sono morte e circa seicento persone sono rimaste ferite la mattina del 22 ottobre quando un treno affollato diretto al centro economico Douala è deragliato nei pressi della città di Eseka, a 200 km dalla capitale Yaounde. Il ministro del trasporto Edgar Alain Mebe Ngo’o ha confermato il numero di morti e ha dichiarato che le cause dell’incidente non sono ancora chiare.