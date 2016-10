L’Iraq rifiuta il sostegno dell’esercito turco nell’offensiva contro Mosul. Il primo ministro iracheno Haider al Abadi ha rifiutato l’offerta della Turchia, accordata in via provvisoria dall’intermediazione del segretario della difesa statunitense Ash Carter. Nel frattempo le forze irachene hanno riconquistato il villaggio cristiano di Qaraqosh, abbandonato dai militanti del gruppo Stato Islamico (Is) in ritirata verso Mosul, venti chilometri più a nord. Circa cinquanta villaggi sono stati strappati ai jihadisti dall’inizio delle operazioni il 17 ottobre.