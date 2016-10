Secondo l’Onu, il gruppo Stato Islamico (Is) potrebbe usare civili come scudi umani nella battaglia di Mosul. I jihadisti hanno costretto circa 550 famiglie ad abbandonare i villaggi vicini a Mosul per spostarsi nella roccaforte islamista. Nel frattempo a Kirkuk, a 150km da Mosul, i militanti islamisti hanno ucciso 13 lavoratori in un attacco suicida contro una centrale elettrica e almeno sei poliziotti in un attacco contro edifici governativi. Il contrattacco a Kirkuk mirava a deviare le forze irachene e curde dall’offensiva contro Mosul.