Un attacco informatico blocca alcuni importanti siti negli Stati Uniti. Il traffico sulla rete è rimasto fermo per due ore sulla costa est degli Stati Uniti. Tra i siti colpiti, Twitter, Spotify, Reddit e The Verge, che si affidano al provider Dyn, obiettivo dell’attacco informatico. Un gruppo di hacker ha rivendicato l’attacco via Twitter, ma la responsabilità non è ancora stata verificata.