Il colosso statunitense delle telecomunicazioni​ AT&T acquista Time Warner per 85 miliardi di dollari. Grazie all’acquisto di Time Warner, annunciato il 22 ottobre, AT&T, nato come provider di servizi telefonici e internet, espanderà il proprio business alla programmazione di contenuti. Time Warner è proprietaria delle reti Cnn, Tnt, Hbo, the Warner Bros. studio e altri canali e siti web. L’accordo creerà la più grande società di telecomunicazione, media e intrattenimento al mondo e sarà sottoposta al vaglio delle autorità di regolazione antitrust.