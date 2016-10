Come uscire da una setta

Le tentazioni rappresentate da culti ed estremismi hanno preso forme diverse nei decenni. Negli anni settanta educatori e genitori temevano che i ragazzi potessero cedere al fascino di sette religiose come la Manson family; negli anni ottanta che entrassero in gang come skinhead e neonazi; oggi che cadano nel vortice della propaganda online dell’islamismo radicale.

Questo webdocumentario interattivo canadese ci fa addentrare nella mentalità di tre persone che, indottrinate con motivazioni diverse, sono state poi “deprogrammate” con il discusso metodo di Ted Patrick per combattere il fenomeno dei culti, noto anche come reverse brainwashing.