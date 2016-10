Continua l’avanzata irachena contro Mosul, liberato il villaggio di Bashiqa. Truppe irachene e curde hanno lanciato una nuova offensiva all’alba del 23 ottobre. In particolare i peshmerga curdi hanno riconquistato il villaggio di Bashiqa, a nordest di Mosul, liberandolo dal controllo del gruppo Stato Islamico (Is). L’avanzata continua mentre il segretario della difesa statunitense Ash Carter si trova nella regione del Kurdistan per sostenere l’offensiva congiunta contro la roccaforte jihadista di Mosul.