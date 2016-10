In Giappone due esplosioni in un parco provocano un morto e almeno tre feriti. Due automobili sono esplose quasi contemporaneamente in un parco nei pressi della città di Utsunomiya, a 100 chilometri a nord di Tokyo. Un uomo ha perso la vita in una delle due esplosioni e tre persone sono rimaste ferite. La polizia sta investigando per capire se c’è una relazione tra le due esplosioni, le cui cause sono ancora sconosciute.