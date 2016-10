In Lituania si vota per il ballottaggio nelle elezioni parlamentari. Il partito conservatore di opposizione Unione della patria e il partito Verdi e contadini lituani sono favoriti per ottenere la maggioranza dei seggi al secondo turno, che assegnerà i 68 dei 71 seggi decisi con il sistema maggioritario. I due partiti hanno ottenuto insieme quaranta seggi al primo turno, su base proporzionale. Il partito socialdemocratico attualmente al governo ha il 70 per cento di possibilità di finire all’opposizione.