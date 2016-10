I combattimenti a Galcaio, in Somalia, costringono 75mila persone ad abbandonare le loro case. Ci sono stati anche 18 morti nelle ultime tre settimane di scontri tra forze rivali, fedeli ai governi semiautonomi del Puntland e del Galmudug. Lo denuncia l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, sottolineando che la situazione è particolarmente delicata perché gli sfollati sono in gran parte donne, bambini e anziani, e si avvicina la stagione delle piogge.