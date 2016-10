L’opposizione venezuelana contesta il presidente Nicolás Maduro. I parlamentari hanno votato a favore dell’impeachment di Maduro, accusato di aver violato le leggi costituzionali e di aver messo in atto un colpo di stato. Il 23 ottobre il Consiglio nazionale elettorale ha rinviato a tempo indeterminato la raccolta del 20 per cento delle firme dei venezuelani, il passo successivo per indire il referendum attraverso il quale destituire il presidente Nicolás Maduro.