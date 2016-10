Le forze governative siriane e i loro alleati conquistano un’altura strategica ad Aleppo. I combattimenti nella città siriana sono ripresi il 22 ottobre, dopo la fine della tregua umanitaria proclamata dalla Russia e dal governo di Damasco. Gli otto corridoi umanitari aperti per permettere a civili e combattenti di abbandonare la città sono rimasti deserti e gli operatori dell’Onu non hanno fatto in tempo a portare via duecento feriti. Il 24 ottobre il governo di Damasco ha quindi lanciato una nuova offensiva con pesanti bombardamenti e ha conquistato la collina di Bazo, nella parte meridionale di Aleppo.