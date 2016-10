Le polacche di nuovo in piazza per il diritto all’aborto. Anche se è stata ritirata la proposta di legge che limitava gravemente il diritto a interrompere una gravidanza, il 24 ottobre migliaia di donne vestite di nero sono tornate a manifestare in varie città polacche. A innescare la protesta le dichiarazioni di Jarosław Kaczyński, il leader del partito conservatore Diritto e giustizia (Pis), secondo il quale bisogna limitare la possibilità di abortire perfino quando il bambino è condannato a morte “perché possa essere battezzato”. Le polacche denunciano anche l’ingerenza della chiesa cattolica nella politica.