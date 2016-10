Lo staff di Donald Trump ammette di essere in svantaggio nei sondaggi. La responsabile della campagna elettorale di Trump, Kellyanne Conway, ha dichiarato che Clinton è in testa, a pochi giorni dal voto dell’8 novembre. Secondo gli ultimi sondaggi, la candidata democratica è in vantaggio sia a livello nazionale sia in alcuni stati chiave, compresi lo Utah e l’Arizona, tradizionalmente repubblicani.