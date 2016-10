Nel 2016 i livelli di gas serra in tutto il mondo supereranno un’importante soglia. Quest’anno e per le prossime generazioni, denunciano gli autori del bollettino annuale sui gas serra dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), le concentrazioni di anidride carbonica e altri gas nocivi nell’atmosfera non scenderanno sotto la soglia simbolica delle 400 parti per milione (ppm). Questa soglia è stata raggiunta a livello globale per la prima volta nel 2015, anche per colpa del fenomeno meteorologico El Niño. Secondo gli scienziati è una situazione che non si verifica da almeno tre milioni di anni e che segna una “nuova era” per il pianeta dal punto di vista dei cambiamenti climatici.