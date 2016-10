È stato trovato un millepiedi con 414 piedi. L’Illacme tobini è stato trovato in una grotta del Sequoia national park, alla base della Yucca Mountain, in California. Questa specie è parente dell’Illacme plenipes, che ha 750 piedi, ed è stata trovata in una grotta vicina. Il genere Illacme è noto per avere il maggior numero di piedi nel regno animale. I ricercatori sperano che vengano limitate le attività in superficie per non alterare l’habitat di questi animali.