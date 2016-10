È cominciata la demolizione del campo profughi di Calais, in Francia. Alcuni operai hanno cominciato a smantellare le tende e baracche rimaste vuote. Durerà per circa una settimana. Finora circa duemila migranti sono stati trasferiti nei centri d’accoglienza francesi, ma al momento alcuni si rifiutano ancora di lasciare l’accampamento. Nell’accampamento di Calais, chiamato la Giungla, vivevano in condizioni precarie circa 6.500 persone in attesa di entrare nel Regno Unito.