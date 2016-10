Continua lo sgombero del campo profughi di Calais, in Francia. Le operazioni, cominciate il 24 ottobre, hanno portato al trasferimento in alcuni centri d’accoglienza di 1.918 persone. Ma alcuni rifiutano di lasciare l’accampamento. La demolizione continuerà per almeno una settimana. Nell’accampamento di Calais, chiamato la Giungla, vivevano in condizioni precarie circa 6.500 persone in attesa di entrare nel Regno Unito.