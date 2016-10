Il gruppo Stato islamico accusato di atrocità a Mosul. Secondo diverse testimonianze riportate dall’Onu, i militanti del gruppo jihadista hanno fatto esecuzioni sommarie di civili, uccidendo anche dei bambini per diffondere il terrore tra la popolazione mentre le truppe irachene continuano ad avanzare verso la città. Nel villaggio di Safina, dichiarano le Nazioni Unite, sono state uccise 15 persone e i loro corpi sono stati gettati in un fiume. Lo Stato islamico è già stato accusato anche di aver usato i civili come scudi umani.