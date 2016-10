Il re di Spagna ha incaricato Mariano Rajoy di formare un nuovo governo. Il leader del Partito popolare (Pp) ha accettato di guidare il nuovo esecutivo. In parlamento Rajoy non ha i numeri per ottenere la fiducia alla prima votazione, ma potrà contare sull’astensione del Partito socialista spagnolo (Psoe), che dovrebbe permettergli di formare un governo di minoranza e di evitare alla Spagna le terze elezioni in un anno. Il Partito popolare avrà sicuramente il sostegno di Ciudadanos, Coalición Canaria e altri partiti minori.