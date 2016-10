In Kenya un attentato del gruppo jihadista Al Shabaab provoca dodici morti. Parte di un albergo nella zona di Mandera, a nordest del paese, è stata fatta saltare in aria in un attacco rivendicato dai militanti somali di Al Shabaab. Il portavoce del gruppo terroristico Abdiasis Abu Musab ha dichiarato che l’obiettivo dell’attacco era uccidere i non musulmani e punire il Kenya per il suo sostegno al governo somalo. I soccorritori hanno estratto sei persone dalle macerie e sono alla ricerca di altri sopravvissuti.