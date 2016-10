È morto Pete Burns, cantante dei Dead or Alive. Il musicista britannico è morto il 23 ottobre per un arresto cardiaco. Aveva 57 anni. Nel 1985 il suo gruppo aveva scalato le classifiche con il singolo You spin me round (like a record). Trent’anni dopo, nel 2006, Burns era tornato a far parlare di sé partecipando all’edizione britannica del Grande fratello.