La Oxford University Press indica Christopher Marlowe come coautore di tre opere di William Shakespeare. Per la prima volta il poeta elisabettiano Marlowe apparirà come coautore delle tre parti del dramma storico Enrico VI, perché secondo i ricercatori dell’università il suo contributo è “forte ed evidente”. Si pensa che 17 delle 44 opere shakespeariane siano state scritte in collaborazione con altri autori.