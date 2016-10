Nel 2016 in Italia sono arrivati via mare 153.450 migranti. È il 10 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il 24 ottobre erano sbarcati in Sicilia e in Calabria circa 4.300 migranti, soccorsi nel fine settimana in diversi salvataggi tra le coste del Nordafrica e quelle siciliane. Negli ultimi tre giorni sono circa 12mila le persone tratte in salvo nel canale di Sicilia.