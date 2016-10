Sono più di 3.700 i migranti morti quest’anno nel Mediterraneo. Nonostante manchino ancora due mesi alla fine del 2016, si contano almeno 3.740 morti e dispersi, poco meno dei 3.771 registrati nel 2015. Lo rivela l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che registra anche un calo complessivo del numero di persone che hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. Circa la metà delle persone che attraversano il Mediterraneo sono dirette in Italia e si imbarcano dal Nordafrica.