Un volo della British Airways è stato deviato a Vancouver dopo un malore di diverse persone a bordo. L’aereo, inizialmente diretto da San Francisco a Londra, è atterrato in Canada dopo che i membri dell’equipaggio e due passeggeri si sono sentiti male. Le cause dell’incidente non sono chiare. Sono state ricoverate in ospedale 25 persone per aver inalato del fumo, ha dichiarato una portavoce della sanità canadese.