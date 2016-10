A Hong Kong diecimila persone manifestano a favore del governo di Pechino. Nella città che gode di una forma di autonomia dalla Cina continentale, si sono moltiplicate le tensioni tra gli attivisti per la democrazia, che chiedono l’indipendenza dal governo cinese, e i sostenitori della Cina, che criticano due neoeletti al parlamento locale. Il 12 ottobre in occasione del giuramento della nuova assemblea legislativa, due deputati hanno storpiato il testo del discorso che sono tenuti a recitare. Sono stati accusati di aver avuto un comportamento offensivo e si è scatenato un dibattito sul fatto di ammetterli nel parlamento locale. Il rischio è che in città riaffiorino le tensioni che hanno portato alle manifestazioni di due anni fa.