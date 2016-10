Militanti legati al gruppo Stato islamico rapiscono e uccidono trenta civili in Afghanistan. Lo rivelano le autorità della provincia di Ghor, nel centro del paese. I fatti sono avvenuti vicino alla città di Firozkoh, dove sono in corso combattimenti tra miliziani estremisti islamici e le forze afgane. Come spiega il governatore di Ghor, durante gli scontri è rimasto ucciso un comandante jihadista e per rappresaglia i miliziani hanno rapito e ucciso un gruppo di 33 civili.