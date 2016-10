L’opposizione venezuelana vuole un processo politico e penale contro il presidente Maduro. L’assemblea nazionale ha fatto passare una risoluzione che chiede l’apertura di un procedimento penale contro Nicolás Maduro per rimuoverlo dall’incarico. Il capo dello stato ha definito la mossa illegittima ed effettivamente non è chiaro che impatto possa avere il voto. Per oggi sono previste nuove manifestazioni contro il presidente.