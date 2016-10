È possibile aiutare i bambini con autismo dando ai genitori una super abilità comunicativa. Nello studio, pubblicato su The Lancet, sono stati coinvolti i papà e le mamme di bambini con autismo fino a quattro anni di età. I terapisti mostravano ai genitori i video delle interazioni con i figli, insegnandogli a cogliere gli indizi comunicativi poco evidenti. I genitori sono stati anche allenati a mantenere una comunicazione non stressante per i bambini. È risultato che i benefici di questo tipo di addestramento sono parziali, ma duraturi.