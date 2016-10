Ventuno arresti in tutta Italia per gli appalti truccati legati alla realizzazione di grandi opere. Le accuse vanno dalla corruzione alla tentata estorsione in relazione ai lavori per la tratta ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Genova, per una parte dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria e del sistema di trasporto pubblico People mover a Pisa. Gli arresti, frutto di due inchieste distinte dei carabinieri e della guardia di finanza, sono stati effettuati in Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Abruzzo, Umbria e Calabria.