A Calais restano un centinaio di bambini senza un posto dove dormire. Le autorità francesi hanno dichiarato che il campo di Calais è stato completamente svuotato, ma i reporter della Bbc stimano che ci siano ancora centinaia di migranti, tra cui un centinaio di minori non accompagnati senza un riparo. La Francia dichiara di aver trasferito quasi 5.600 persone in centri d’accoglienza sparsi su tutto il territorio, mentre 1.500 minori sono ospitati in un campo di container a Calais, che è già pieno.