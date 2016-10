Almeno 26 morti nel bombardamento di un complesso scolastico in Siria. Le vittime sono in gran parte studenti e insegnanti del villaggio di Hass, nella provincia di Idlib. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’ong vicina all’opposizione, gli aerei che hanno colpito la scuola erano russi e hanno colpito più volte. Un attivista locale ha dichiarato che un razzo ha colpito l’ingresso della scuola mentre era in corso l’evacuazione per i bombardamenti.