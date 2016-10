In Belgio i partiti hanno trovato l’accordo sul trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada. L’Accordo economico e commerciale globale (Ceta), che inizialmente era stato respinto dal parlamento della Vallonia, potrà ora proseguire il suo iter legislativo. La firma è attesa per il 27 ottobre, in occasione del vertice tra Unione europea e Canada. Il premier belga Charles Michel ha dichiarato che i parlamenti regionali hanno scritto un documento comune, nel quale chiedono garanzie sugli standard dell’agricoltura e sulla risoluzione delle controversie.