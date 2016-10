Nuova scossa di terremoto nell’Italia centrale. Una nuova scossa di magnitudo 4,4, è stata registrata alle 10.21 a Castel Sant’Angelo sul Nera, nelle Marche. L’evento sismico segue le due scosse di magnitudo 5,4 e 5,9 che sono state registrate alle 19.10 e alle 21.18 del 26 ottobre. L’epicentro è stato localizzato a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Nella zona ci sono stati black out e numerosi crolli. Migliaia gli sfollati. Un uomo è morto d’infarto a Tolentino, mentre non risultano feriti gravi. Il consiglio dei ministri ha prolungato lo stato di emergenza e ha stanziato con un decreto 40 milioni di euro.