Violente proteste contro il governo in Venezuela. Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese chiedendo le dimissioni del presidente Nicolás Maduro. Ci sono stati scontri, decine di feriti e decine di arresti. Nello stato di Miranda, governato dal leader dell’opposizione Henrique Capriles, un poliziotto è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco e altri due sono rimasti feriti a una manifestazione. L’opposizione ha convocato uno sciopero per il 28 ottobre.