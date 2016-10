Assolti sette leader di un gruppo paramilitare in Oregon. Erano accusati di cospirazione e altri delitti legati al possesso di armi da fuoco. Il 3 gennaio il gruppo di allevatori aveva occupato il Malheur, un parco nazionale di proprietà federale, per protestare contro la gestione di alcuni terreni da parte delle autorità e contro i divieti imposti dal governo all’allevamento e alla caccia nelle proprietà dello stato. Durante l’arresto, c’era stata una sparatoria in cui era morto il portavoce del gruppo e un’altra persona era rimasta ferita. L’occupazione è terminata a febbraio.