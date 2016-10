Il gruppo Stato islamico (Is) ha preso decine di migliaia di ostaggi a Mosul e li usa come scudi umani. La denuncia arriva dalle Nazioni Unite, secondo cui i jihadisti hanno spostato i civili sequestrati in punti strategici della città. Mentre le forze curde e irachene avanzano verso la città, l’Is ha organizzato anche delle esecuzioni di massa: il 26 e 27 ottobre ha ucciso almeno 250 persone.