Il rondone può volare per dieci mesi di seguito. Lo prova una ricerca di un gruppo di scienziati svedesi. Questo comportamento è tipico durante le migrazioni tra Europa e Africa e lo svernamento. Gli uccelli interrompono questi lunghi voli con brevi pause quando il tempo è cattivo. Solo gli animali in riproduzione tendono a fermarsi con regolarità, per passare la notte vicino al nido. Non è chiaro se i rondoni dormano in volo.