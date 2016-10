In Antartide sarà creato il più grande parco marino del mondo. Si tratta di una superficie di 1,55 milioni di chilometri quadrati nel Mare di Ross, che copre circa il 12 per cento dell’Oceano atlantico. La pesca commerciale sarà vietata per 35 anni. La decisione è stata presa dopo un vertice internazionale della Commissione per la conservazione delle risorse dell’Antartico in Australia. Gli ambientalisti hanno accolto la notizia in modo positivo.